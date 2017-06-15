Depremzedeler bayramı konteynır evlerde karşılayacak

Depremzedeler altyapıları hazırlandıktan sonra daha sağlıklı şartlarda yaşayabilecek. Konteynır evlerin bayrama yetiştirileceği öğrenildi.

27 Mayıs tarihinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremin ardından ağır hasar gören Manisa’nın Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 20 gündür çadırda yaşam mücadelesi veren depremzedeler için 98 konteynır evin kurulmasına başlandı. Saruhanlı’nın Tiyenli Mahallesinde konteynır evlerin kurulma çalışmalrını inceleyen AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, evlerin altyapılarıyla beraber Ramazan Bayramına yetiştirileceğini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen, “27 Mayıs’ta saat 18.53’te Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerimize bağlı köyleri etkileyen 5,1 şiddetindeki deprem 200’ün üzerinde evde ağır hasar meydana getirmişti. İlk geceden itibaren ilimizde bulunan afet lojistik deposundan çadırlarla birlikte geçici barınma merkezlerini kurduk. İlk gecenin verdiği heyecan ve sıkıntıyla beraber çadırlarımızı öncelikli olan köylerimizden başlayarak kurmaya başladık ve o geceden itibaren de gerek arama kurtarma ekiplerimiz gerek İzmir ekipleri, gerek sivil toplum kuruluşlarımızdan İHH ve MAT personelimizle birlikte sabaha kadar ilk etapta çadırlarımızı ihtiyaç olan aileler için kurduk. Daha sonra 220’in üzerinde çadır kurduk. Tiyenli, Kumkuyucak, Lütfiye gibi köylerimize kuruldu çadırlar. Yaz dönemindeyiz ve sıcak bir iklime sahip bir bölgede yer alıyoruz. Geçici barınma merkezi olarak kullanılan çadırlarımız çok acil ihtiyacı olan ikinci bir evi olmayan, belli şartları taşıyan ailelere konteynır planlaması yaptık. İhtiyaç sahibi 98 ailemiz çıktı. Şimdi bu aileleri çadırlardan konteynır evlere alacağız. Konteynır yerleştirmesini daha önceki depremde etkilenen Mütevelli’de 12 tane, Kumkuyucak’ta 6 tane, Lütfiye’de 10 tane ve 50 tanesi de Tiyenli, Beyoba ve Sazoba gibi Akhisar’ın köylerinde ihtiyaç sahiplerine konteynır kurulumuna başladık. Şuan 50 konteynırımız kuruldu. Konteynırların getirilmesini AFAD olarak ve genel koordinatörlüğünü biz üstleniyoruz, alt yapı çalışmalarında planlar çerçevesinde Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi ve Gölmarmara Belediyesi tarafından altyapısı, elektrik sistemi gibi sistemleri tamamlanıp bayrama kadar inşallah 98 ailemizi konteynırlara alacağız.” dedi.

Depremde 220 evin ağır hasar gördüğünü kaydeden Şen, “Depremde 220 ev ağır hasar gördü. Çoğu riskli binalar olması sebebiyle yıkıldı. Şimdi konyetnırlarda yamaya başlayacaklar. Bundan sonra yasal süreç işleyecek. Hak sahipliği çalışması başlayacak. Ev yapımları hak sahipliği çalışmasına göre gerçekleştirilecek. Konteynırlarımız şuan için geçici bir barınma merkezi. Şimdilik sorunumuzu çözen bir durum.” şeklinde konuştu.

Evleri depremde yıkıldığı için veya ağır hasar ördüğü için yaklaşık 20 gündür çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzedeler ise depremin hemen ardından devleti yanlarında gördüklerini ve yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini belirterek teşekkür etti.