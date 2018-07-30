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30 Temmuz 2018 15:18

Derbent düğün Salonu bahçesi parke taşı ile yenilendi

Turgutlu Belediyesi vatandaşların özellikle düğün sezonlarında kullandığı Derbent Düğün Salonu bahçesini parke taşları yenileyerek daha estetik bir görünüm kazandırdı.

Derbent düğün Salonu bahçesi parke taşı ile yenilendi

30 Temmuz 2018 15:18


Şehre uzak mahallerde çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Derbent Mahallesi’nde buluna düğün salonu bahçesine parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirerek yeni bir görünüm kazandırdı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların tamamlandığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Turgutlu Belediyesi olarak daha önce Derbent Düğün salonu çevresi de ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmiştik. Salonumuzun eksikleri doğrultusunda bahçe zeminini kötü ve kullanımı zorlaştırdığını gördük. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yaklaşık 3 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması yaparak saha sağlıklı ve güzel bir görünüm kazandırdık. Turgutlu Belediyesi olarak Camilerimizden, okullarımıza, şehir içi çalışmalarımızdan düğün salonlarına kadar eksiklik duyulan yerlerde çalışmalarımız sürüyor, sürmeye de devam edecek. Derbent Düğün Salonu çevresinde yaptığımız çalışlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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