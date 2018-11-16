Dere temizlikleri devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'ndeki dere temizliğini tamamlarken Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki derede de temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde bulunan derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ederek dereleri güvenli hale getiriyor.

MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ ekiplerinin başladığı temizlik çalışması tamamlandığında suyun sağlıklı bir şekilde akışı sağlanarak yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılacak. Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, “Mahallemizde bulunan dereden taşan su çevreye zarar veriyordu. Aynı zamanda derenin içinde biriken pisliklerden dolayı görüntü kirliliği de olmuştu. Sağolsun MASKİ ekipleri bir telefonumuzla anında geldiler ve dere temizlik çalışmalarımız başladı. Artık yağmurlu havalarda deremiz taşmayacak. MASKİ'nin çalışmalarından mahalleli olarak çok memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinin büyüklüğünü her zaman her ortamda dile getiriyoruz. Hiçbir zaman bizlere sıkıntı yaşatmayan ve mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.

Akmescit Mahallesi'ndeki dere temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde bulunan derede yaptığı temizlik çalışması ile olası su taşkınlarının önüne geçti. Mahalle Muhtarı Ömer Şen, “Mahallemizden geçen deremizde başlatılan dere temizlik çalışması MASKİ yetkililerinin hızlı ve seri çalışması sonucu tamamlandı. Şehir merkezinde bulunan mahallemizde yapılan hizmetler bizlere gurur veriyor. Yapılan bu güzel hizmet sayesinde yağışlı havalarda yaşadığımız taşkın sorunumuz ortadan kalktı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz” şeklinde konuştu.