Dere yatakları korkulu rüya olmaktan çıktı

Yapılan çalışmalar kapsamında 13 milyon TL'lik yatırım yapıldığı bildirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi için önemli çalışmalara hayat verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 13 milyon TL yatırım yapıldı. 130 mahallede su akışının sağlıklı hale getirilmesi için dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. Islah çalışmalarının yanı sıra 28 buçuk kilometrelik de korkuluk işi yapıldı. 400 kilometre dere temizlik çalışmasına imza atan MASKİ ekipleri, dere yataklarını rüsubattan arındırmış olmanın yanında koltuk takımlarından klozetlere kadar birçok yabancı maddeyi derelerden uzaklaştırdı. 600 adet menfezin de öncelik sırasına göre belirlenen noktalara montajı yapılarak, hem vatandaşların can güvenliği sağlandı, hem de tarım arazileri koruma altına alındı. Doğal çevreyi koruma altında tutmak için yapılan çalışmalar ile dere yatakları vatandaşın korkulu rüyası olmaktan çıktı.

“Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dere ıslah ve temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Her zaman ifade ettiğim gibi biz, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. 17 ilçemizdeki derelerde ıslah, menfez, korkuluk ve temizlik çalışmaları yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Öncelikli olarak taşkın sıkıntısının yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalarımıza başlamıştık. İdaremiz, taşkın sıkıntısı muhtemel olan 130 mahallede önemli dere ıslah çalışmalarına imza attı. Dere yataklarında su akışını sağlıklı hale getirmek için 400 kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız ile yağışlı havalarda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruma altına aldık. Gece gündüz, uzak yakın demeksizin hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.