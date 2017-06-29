Derede boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde Can’ın tabutuna arkadaşları tarafından 112 Sağlık çalışanı yeleği bırakıldı.

Salihli’nin Çamurhamamı Mahallesi’ndeki kazan mevkiinde bulunan derede kaybolan 18 yaşındaki İbrahim Can’ın cansız bedeni “Kurbağa adam” diye anılan Deniz Polisi dalgıçları tarafından bulundu. İzmir Adi Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Can, Güneş Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde ise Can’ın sınıf arkadaşları tarafından tabuta 112 Sağlık çalışanı yeleği bırakıldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenilen İbrahim Can’ın Güneş Camisi’nde kılınan cenaze törenine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Müftü Nurullah Sadıç, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, babası Ali Can, annesi Fadime Can ile yakınları, sınıf arkadaşları ve sevenleri katıldı.