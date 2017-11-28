Dereler artık daha güvenli ve sağlıklı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde ıslah, temizlik ve korkuluk çalışmalarını hayata geçirerek dereleri sağlıklı hale getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kırtık deresinde 500 metre temizlik çalışmasının ardından tersip bentlerinin bulunduğu alana betonarme direkli kafes teli ile 600 metrelik himaye çiti çalışmasını da tamamladı.

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Fevzi Kayacan, “Deremizin kötü durumdan dolayı çok sıkıntılar çektik. Yağışlı havalarda su taşkınları yollarımızı bozuyordu. MASKİ tarafından deremizde ıslah ve temizlik çalışmasının ardından korkuluk çalışması da bitti. Sorunlarımıza duyarlı olup çözüme kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.