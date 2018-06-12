Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yürüttüğü temizlik çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlar Mahallesi’nde bulunan derede bir kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı. Deredeki temizlik çalışması, su taşkınlarına engel olmak, dere yatakları içinde suyun akışını engelleyen bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek ve zamanla pisliklerden dolayı oluşan kötü kokuyu durdurmak adına gerçekleştiriliyor.

Hacırahmanlar Mahalle Muhtarı Gökhan Dayı, “Mahallemizde yer alan derede zamanla oluşan sazlıklardan dolayı kötü kokular yayılmaya başlamıştı. Görüntü de hiç hoş değildi. Biriken yabancı maddelerden dolayı deremiz tıkanmış durumdaydı. Suyun akışı sağlıklı değildi. Sağ olsun, MASKİ yetkilileri deremizi temizlemeye başladı. Çalışmalar tamamlandığında hem güzel bir görünüm olacak hem de deremiz eskisi gibi akacak. Böylelikle taşkın sorunu da ortadan kalkacak. Çalışmalardan çok memnunuz. MASKİ, bizlere unutulmaz hizmetler sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a hizmetlerden ötürü çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.