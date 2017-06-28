Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 22:44

Dereye giren genç kayboldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde dereye giren 18 yaşındaki İbrahim Can suda kayboldu.

Dereye giren genç kayboldu

28 Haziran 2017 22:44


Olay, Salihli’nin Çamurhamı Mahallesi kazan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye İbrahim Can (18), akşam saatlerinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte derede bulunan gölete girdi. Ancak 18 yaşındaki Can, bir süre sonra suda kayboldu.


Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.


Olay yerine gelen ekipler Can’ın bulunabilmesi amacıyla çalışma başlattı, ancak bir sonuç elde edilemedi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, çalışmaların ise sabah saatlerinde yeniden devam edileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!