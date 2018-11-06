Derste öğrendikleri bilgileri yerinde görerek pekiştirdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Çanakkale ve Bozcaada'ya düzenlenen geziyle derslerde işledikleri konuları yerinde görerek pekiştirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde Çanakkale ve Bozcaada'yı gezdi. 3-4 Kasım tarihleri arasında 10 öğretmen, 35 öğrenci ve 8 velinin katılımıyla Çanakkale ve Bozcaada'nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı elde eden öğrenciler İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Sosyal Bilgiler gibi branş derslerinde öğrendikleri bilgileri de yerinde görerek tecrübe etme şansı buldu.

Gezi kapsamında Kuzey Ege doğrultusunda Dikili, Ayvalık, Akçay, Tahta Kuşlar Müzesi, Zeus Altarı, Çanakkale Ayvacık'a bağlı Adatepe Köyü, Ezine, Truva antik kenti, Çanakkale şehir merkezi, Çanakkale Deniz Müzesi ve son olarak da Bozcaada'yı gezen öğrenciler, gezdikleri yerlerden ve gördüklerinden oldukça etkilendiklerini ve ilgi çekici bulduklarını ifade etti. Bu tür gezilerin öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayattaki karşılığını bulması açısından oldukça önemli olduğunu belirten idareciler, geziye katılan bir öğrencinin kendi başına seyahat ederek gelecek yaşamlarında karşılaşabilecekleri olası problemleri nasıl çözeceklerine dair de tecrübe kazandıklarını dile getirdi. Gezide emeği geçenlere teşekkür eden idareciler, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin farklı şehirlerine gezi düzenleyip, Türkiye'nin zenginliklerinin öğrencilere tanıtılması konusunda üzerlerine düşen her görevi yapacaklarını da sözlerine ekledi.