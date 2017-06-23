Destek kredileriyle sera işletmesi kurdular

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı 50 haneli Kıdırcık Mahallesinde ORKÖY destek kredileri vatandaşlara gelir kapısı oldu. Mahallede yaşayan vatandaşlar destek kredileriyle kurdukları seralarda salatalık yetiştiriyor. Hasadı yapılan salatalıklar ise İstanbul’daki özel işletmelere satılarak mahalleliye gelir kazandırılmış oluyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Kıdırcık Mahallesinde seraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. 20’şer kiloluk ambalajlı koliler içinde kamyonlara yüklenmek üzere römorklarda bekleyen salatalıkları yerinde inceleyen Aybal, bu ürünlerin yetiştirildiği seraların dumansız fabrika niteliğinde olduğunu söyledi. Orman Köylüsüne iş ve gelir getiren üretim bazlı girişimlerdeki başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Aybal "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlülüğümüz olarak İzmir ve Manisa İllerinde toplam 5 milyon TL’lik kaynağı ORKÖY destek kredileri ile orman köylülerinin kullanımına sunduk. Sadece Manisa’da toplam 228 aileye 2 milyon 500 bin TL’lik ORKÖY destek kredisi sağladık. Bunun 1 milyon TL’si 35 aileye seracılık kredisidir. Amaç, Orman Köylüsün yerinde kalkındırılmasıydı ve tıpkı Kıdırcık Mahallesinde yaşandığı gibi olumlu geri dönüşlerin olması bizleri mutlu etti" dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ı ziyaretinde Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar ve ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan da yer aldı.