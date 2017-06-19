Dev tesis açılış için gün sayıyor

Gençlerin fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine önem veren ve onlara maddi koşullar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da bu anlamda yola çıktığı dev yatırımını başarıyla tamamladı. Turgutlu Belediyesi ile işbirliği içerisinde Ergenekon Mahallesi’nde hızla yükselen tesis, çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak. Kış aylarında hava muhalefetine rağmen çalışmaları devam eden spor kompleksinin bu alandaki tüm beklentiyi karşılayacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Spora ve sporcuya tam destek düşüncesiyle yola çıktığımız ve çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürdüğümüz spor salonumuz artık açılışa hazır hale geliyor. Manisa’nın merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de gençlerimizi bu tür tesislerle buluşturmaktan son derece mutluyuz. Çünkü biz gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapıldığının bilincindeyiz” dedi.

Başkan Ergün, ilçedeki gençlere spor salonu ve yüzme havuzu için söz verdiklerini hatırlatarak, “Biz sözümüzü tuttuk ve ilçenin gençlerini projemizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. 14 bin 325 metrekarede yarı olimpik yüzme havuzu, 500 kişilik basketbol sahası, farklı aktivite alanları, dinlenme ve idari bölümler ile ferah ve geniş bir peyzaj alanına sahip olacak tesisimiz Turgutlu’nun sporla çok daha fazla anılmasına imkan sağlayacak dev bir yatırım olacak. Bu alanda sportif faaliyetler ve sosyal aktiviteler iç içe yapılabilecek. Yine Turgutlu’muz, Manisa’mız kazanacak. Bu kompleks gençlere hediyemiz; onlardan tek beklentimiz çok çalışarak sporda çıtayı yükseltmeleri ve bizleri gururlandırmalarıdır” diye konuştu.