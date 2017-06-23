Devasa üzüm salkımları ilgi çekti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticisi Emin Çepel’e ait üzüm bağındaki devasa salkımlar görenlerin ilgilisini çekti. Üzüm salkımlarından biri 50 santimetreye diğeri 60 santimetreye kadar ulaştı. Devasa salkımları gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen üzüm üreticisi Emin Çepel, "Çok uzun olmasına rağmen salkımlarındaki tane iriliği de diğerleri gibi. Üzüm hasadına daha çok olmasına rağmen daha uzayacağa benziyor. Merak edenler gelip bakıyor. Bağımda ilk kez böylesine büyük salkım gördüm. Bereketin simgesi olsa gerek" dedi.

Bu yıl üzümlerin bereketli ve kaliteli olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası başkanı Ali İhsan Ülgen ise bu tür devasa üzüm salkımlarının zaman zaman görüldüğünü belirterek, "2017 yılı meyvelerde verim yılı. Çevredeki erik, kayısı ve şeftalilerin bolluğu var. Üzümlerde bol ve kaliteli. Sarıgöl son dolu yağışlarından en az zarar gören bir ilçe. Bu nedenle bu yıl ki sezonda Sarıgöl genelinden 450 bin ton yaş sultaniye üzüm rekoltesi beklemekteyiz" dedi.