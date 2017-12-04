Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 16:04

Develer aşevi yararına güreşti

Turgutlu Belediyesi Aşevi yararına geleneksel hale gelen Deve Güreşleri’nin 4.

Develer aşevi yararına güreşti

04 Aralık 2017 16:04

sü Musalar Yeniköy’de gerçekleşti.


Geleneksel hale deve güreşlerinin 4.sü Musalar Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in öncülüğünde gerçekleşen deve güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşevi yararına düzenlenen deve güreşlerininin açılış konuşmasını Başkan Şirin “Bir gelenek olan deve güreşlerinin bu yıl 4.cüsünü düzenliyoruz. Aşevi yararına gerçekleştirdiğimiz deve güreşlerine katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” dedi. Başkan Şirin daha sonra Belediye Başkanlığı kupası için yarışan ve dereceye giren deve sahiplerine kupalarını takdim ederek, kendilerini tebrik etti.


Aşevi yararına gerçekleşen deve güreşlerini izleyenler arasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Şehir Meclis Üyesi Ömer Sakı, Ali Tura, Mustafa Yavaş, Ferhat Yıldız, Arif Ağral, Mahmut Çetin, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şeneol, mahalle muhtarları, oda başkanları da yer aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç