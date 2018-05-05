Devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Uşak yönüne seyir halinde olan Önder A. (35) yönetimindeki 45 RA 6204 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü Önder A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Önder A.’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.