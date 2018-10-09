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Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörü yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 12.30 sıralarında Selendi'nin Halılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çalışma sırasında geri manevra yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan 4 çocuk babası kepçe operatörü Celal Eroğlu (69) ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Celal Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cenazesi morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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