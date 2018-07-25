Devrilen traktörün altında can verdi

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Akdağ (20) yönetimindeki 45 HB 5768 plakalı traktör, evin önündeki yoldan tarlaya gideceği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan Barış Akdağ olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan babası E.A. ve kardeşi K.A. ise yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Barış Akdağ’ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.