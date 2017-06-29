Devrilen traktörün altında kaldı: 1 yaralı

Traktörün altında kalan Çetin yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Başıbüyük Mahallesi yolu Çelengöz göleti yakınlarında bulunan tarlasına giden Mustafa Çetin (70), kullandığı 45 RA 3886 plakalı traktörle tarla yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kaldı. Kaza sonucu traktörün altında sıkışan Mustafa Çetin olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula itfaiye ekiplerinin yardımı ile traktörün altından çıkartılarak, 112 acil ambulansı ile Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.