Devrim, 1. etap kamp programını değerlendirdi

Futbolcularıma, gösterdikleri coşku, istek ve konsantrasyonlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Afyon kampının 1. etabını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktör Levent Devrim, kampın ilk etabını değerlendirdi. Kampın ilk etabında futbolcularının çalışma azimleri ve gösterdikleri performanstan son derece memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Levent Devrim, "16 Temmuz tarihinde başladığımız Afyon kampımızın 1. etabını başarıyla tamamladık. Yaklaşık 16 gün süren bir kamp dönemi oldu bizim için. İlk kamplar her takım için genellikle fizik ve kondisyon ağırlıklı geçiyor. Bizim için de öyle oldu. Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptık. Bu arada testlerimizi burada yapma imkanı bulduk. Ben genel anlamda kamptan oldukça memnunum. Beni çok mutlu sevindiren olaylardan bir tanesi Allah’a şükür sakatlığımızın olmaması. Bu bizim için çok önemliydi. İkincisi ise takım içinde arkadaşlık anlamında ciddi mesafeler kat ettik. Bu her geçen gün gelişecektir. Zaten bize geçen sene başarıyı getiren en önemli etkenlerden bir tanesi arkadaşlarımızın birbirine olan sevgisi ve saygısıydı” dedi.

Sezon başında takıma kazandırdıkları yeni transferlerinde takıma çabuk uyum sağlamalarının çok önemli olduğunu söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Takıma yeni katılan futbolcularla eski futbolcular arasında çok ciddi bir arkadaşlık bağı kısa sürede kuruldu. Bu her geçen günde gelişecek. Ben oyuncularımın sahada gösterdikleri coşkudan, istekten ve konsantrasyonlarından dolayı çok mutluyum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir kamp dönemi oldu bizim için. Çok ciddi bir uyum gösterdiler. 2. kamp dönemi daha çok teknik, taktik ve hazırlık maçlarıyla geçecek. Yavaş yavaş oyun felsefemizi, oyun karakterimizi, arkadaşlarımızla birlikte sahaya yansıtacağız. Dediğim gibi güzel bir kamp dönemi geçti bizim için” diye konuştu.

İlk hazırlık maçında Fatsa Belediyespor maçında alınan 2-0’lık galibiyeti de değerlendiren teknik direktör Levent Devrim, “Öncelikle şunu söyleyeyim. Skor çok önemli değildi bizim için. Biz kampın son gününde bir hazırlık maçı planlamıştık. Günde çift antrenmanla çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinde olduk. Arkadaşlarımız çok yorgunlardı. Buraya geldiğimiz günden bu yana çok yoğun çalıştık. Biraz yorgunluk da vardı. Genelde istekli, arzulu, coşkuluyduk. Oyun felsefesi olarak, oyun taktiği olarak daha çok mesafe kat etmemiz gerekecek. İkinci kamp döneminde bunları yapmak için, eksiklerimizi gidermek için bol bol vaktimiz ve zamanımız olacak. Genel anlamda takımımın durumundan memnunum” diye konuştu.