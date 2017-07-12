Devrim: "Hedeflerimizin gerçekleştiği bir sezon olsun"

İyi bir kamp dönemi geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Devrim, "Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hedeflerimizin gerçekleştiği bir sezon diliyorum" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Levent Devrim açıklamalarda bulundu. Bismillah diyerek yeni sezona başladıklarını ifade eden Devrim, "Öncelikle takımımız adına sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hedeflerimizin gerçekleştiği bir sezon diliyorum. Bizimle birlikte yeni sezona başlayan tüm takımlara da başarılar dilerim. Bildiğiniz gibi bir transfer dönemi geçti. Bir takım oluşturduk ve Afyon’da sezonu açtık. Kampa güzel bir ortamda başladık. iki aşamalı bir kamp dönemi geçireceğiz. İlk etapta daha çok fizik ağırlıklı çalışmalar yapacağız. İkinci aşamada ise hazırlık maçları ve teknik çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Şu an durumumuz oldukça iyi. İnşallah burada iyi çalışıp takım olabilmek adına bir şeyleri başarabilirsek, hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz" diye konuştu.

“Transferi büyük ölçüde tamamladık”

Takıma önemli oyuncuların kazandırıldığına dikkat çeken Devrim, "Transferi büyük ölçüde tamamladık diyebiliriz. Bir iki bölgede eksikliklerimiz var. Onları da zannediyorum bu hafta içerisinde tamamlayacağız. Yönetim kurulumuz bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Grubu değerlendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un 2017-2018 sezonunda mücadele edeceği Spor Toto 3. Lig 1. Gruptaki rakiplerini de değerlendiren Teknik Direktör Devrim, "Bakıldığı zaman üç grubu karşılaştırdığınızda daha şanslı bir gruba düştük diyebiliriz. Ancak rakibin iyisi kötüsü yok. Önemli olan bizim sahada ne yapacağımız. Ama karşılaştırdığımızda daha şanslı bir kura diyebiliriz" dedi.