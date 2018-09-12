Devrim'den antrenman sonrası basın açıklaması

Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bu sabah yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor'la golsüz berabere kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim bu sabah yapılan antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kırklarelispor deplasmanında ikinci yarıda ortaya koydukları futbolla galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Pazar günü kendi evimizde mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman, o keyfi yaşadığımız zaman, sahanın içerisinde oyuncularımızla birlikte o coşkuyu yakaladığımız zaman bizim hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Şu anda Kürşat, Cihan, Cem ve Umut Sönmez'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamıyoruz. Cem ve Umut Sönmez takımla birlikte çalışmalara başladılar. Bu futbolcularımızın aramıza katılmasından sonra çok daha alternatifli, çok daha kaliteli bir kadro olacağız” dedi.

Konuşmasının başında deplasmanda karşılaştıkları Kırklarelispor maçını değerlendiren teknik direktör Devrim, “Maç öncesinde söylediğim gibi zor bir maç bizleri bekliyordu. Rakibimiz ilk hafta deplasmanda oynadığı Etimesgut Belediyespor maçını çok enteresan bir skorla kazanmıştı. Zor bir deplasman maçına çıktı. Arkasında önemli bir taraftar desteği olan bir takım Kırklarelispor. Beklediğimiz gibi zor geçti. İlk yarıda maç içinde istediklerimizi yaptığımızı söyleyemem. Çok konsantre olamadık ilk yarıda maça. Maçın ikinci yarısında istediğimiz gibi oynamaya başlayınca rakibimizin üzerine gitmeye başladık. Girdiğimiz gol pozisyonları vardı maçın ikinci yarısında. Galibiyeti kaçırdık diyebilirim. En azından yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Çünkü bu ligde içeride ve dışarıda alınacak her puan çok değerlidir. Deplasmanda alınan 1 puan var, 2 puan kaybımız var. Bu maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız Bugsaş maçı var. Kazanmamız gereken, kazanmak istediğimiz bir maç. Bu doğrultuda çalışmalara başladık. Hafta sonu da iyi bir skorla, iyi bir oyunla inşallah sahadan ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

Pazar günü kendi sahalarında karşılaşacakları Bugsaşspor maçına da değinen teknik direktör Devrim, “Çok genç bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizi zaten son iki maçta izlettirdik. Yeni kurulan bir takım, çok genç bir takım, çok koşan bir takım. Onlarda 2 maçta 4 puan topladılar. Ancak bizim için rakip çok fark etmiyor. Biz kendi oyun anlayışımızla sahada oluyoruz. Kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman, o keyfi yaşadığımız zaman, sahanın içerisinde oyuncularımızla birlikte o coşkuyu yakaladığımız zaman bizim hiçbir sıkıntımız kalmıyor. İnşallah o keyifle, o coşkuyla sahada olacağız. Dediğim gibi kazanmamız gereken bir maç. İnşallah kazanırız” diye konuştu.

Şu anda takımda önemli eksiklerin olduğunu söyleyerek sözlerini tamamlayan teknik direktör Takım olarak eksiklerinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Devrim, “Biz daha Kürşat'tan, Cihan'dan, Cem'den, Umut Sönmez'den yararlanamadık henüz. Onlar bizim için çok önemli oyuncular zaten. Yatırım yaptığımız oyuncular, bir şeyler beklediğimiz oyuncular. Cihan ve Kürşat'ın geçen seneden sakatlıkları bulunuyor. Onlar da yavaş yavaş aramıza dönmek üzereler. Cem'e bu hafta bakacağız. İdmanlara takımla birlikte çıkmaya başladı. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyunu. Umut Sönmez'de öyle. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şu an bölgede çok ihtiyacımız olan bir oyuncu. Onlarda takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladılar. Hafta sonuna kadar bir değerlendirme yapacağız. Dediğim gibi o arkadaşlarda aramıza döndükten sonra çok daha alternatifli, çok daha kaliteli bir kadro olacağız” ifadelerini kullandı.