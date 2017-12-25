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25 Aralık 2017 15:41

Deynekler’de dere taşkınlarına önlem

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Gölmarmara’nın Deynekler Mahallesi’nde yürüttüğü dere temizlik çalışmasını tamamlayarak dere kenarındaki evleri ve tarım arazilerini taşkınlardan korudu.

Deynekler’de dere taşkınlarına önlem

25 Aralık 2017 15:41


MASKİ Genel Müdürlüğü, dere taşkınlarının neden olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçmek için il genelindeki dere temizliklerinde hız kesmiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi’nde de dere temizlik işi gerçekleştirildi. MASKİ ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan çalışma sayesinde, mahalleden geçen dere içerisindeki rüsubatın taşkınlara neden olarak ev ve tarım arazilerine zarar vermesi engellendi. Yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Deynekler Mahalle Muhtarı Rauf Akdan, “Deremizin etrafında evler ve tarım alanları bulunuyor. Derede biriken pisliklerden dolayı tıkanma ve taşmalar olduğu zaman çok sıkıntı çekiyorduk. Ayrıca kötü bir koku oluşuyordu. Vatandaşlarımız talepte bulundular. Sağ olsun MASKİ gelip ilgilendi. Artık bir sorun yaşamayacağız inşallah. Çalışmalardan da memnunuz" dedi.




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