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25 Şubat 2018 11:29

Deynekler’de isale hattına deplase çalışması yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara’nın Deynekler Mahallesi’ndeki içme suyu isale hattının deplase çalışmasını gerçekleştirerek vatandaşların daha kesintisiz içme suyu tüketmelerini sağladı.

Deynekler’de isale hattına deplase çalışması yapıldı

25 Şubat 2018 11:29


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi’nin içme suyu isale hattı sorununu çözüme kavuşturmak için deplase çalışması uyguladı. Mahallenin içme suyu deposuna su ulaştıran isale hattının güzergahında yeni inşa edilen fosseptikten dolayı sorun yaşayan vatandaşların sıkıntıları hattın yer değiştirilmesiyle son buldu.


Deynekler Mahalle Muhtarı Rauf Akdağ, “Mahallemizdeki isale hattı güzergahında fosseptik çukurlar yapılıyor. Aynı zamanda içme suyu isale hattımız taşlık ve kayalık bölgede olduğu için suyun akışında problem yaşanıyordu. Sağolsun MASKİ yetkilileri isale hattının yerini değiştirerek bu sıkıntımızı da çözdü. Ne taş kaldı ne de kaya kaldı. Hepsi halloldu. Mahalle sakinlerimiz, hizmetlerden çok memnun kalıyor. En ufak bir sorunda hiç düşünmüyoruz. Biliyoruz ki çözüm MASKİ. Her konuda olduğu gibi ne zaman ihtiyacımız olsa hizmete koşarak geliyorlar. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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