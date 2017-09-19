Dilşikar’ın tarihi dokusu gün yüzüne çıktı

500 metrekare taban tuğlası ve 100 metre bordur taşı döşenen yol tarihi dokuya uygun olarak vatandaşın kullanımına açıldı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Dilşikar Hatun Hamamı’nın arka kısmında başlatılan yol yapım çalışması, tarihi dokuya uygun şekilde yapılarak tamamlandı. 500 metrekare taban tuğlası döşenerek yapılan yol çalışması yaklaşık 41 bin TL’ye tamamlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yaptığı çalışma ile Dilşikar Hatun Hamamı koruma alanı içerisinde kalan imar yolunun açılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Dilşikar Mahallemizde bulunan tarihi Dilşikar Hatun Hamamının arka kısmında kalan 3228, 3229 ve 3230 adaların arasında bulunan imar yolunun açılması için ekiplerimiz bir çalışma başlatmıştı. Dilşikar Cami ve Dilşikar Hamamı koruma alanı içerisinde kalan alanda imar yolunun açılması, 1 adet kagir evin yıkılması ve imar yolunun projesinde uygun olarak taban tuğlası ve karo beton ile kaplanması, çevre duvarına bitişik duvarların yıkılması ve duvarın orijinal haline uygun olarak yenilenmesi, işleri, belediyemiz KUDEB ve İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmıştır. Yolun açılması işlemi gerçekleştirilmiş, hamam çevre duvarı yenilenmiş, yol kaplaması yapılmış olup, hamamın ve caminin çehresi değiştirilerek yapılarımız hak ettiği değere kavuşmuştur. Tarihi dokuya uygun olarak tamamlanan yol çalışması 500 metrekare taban tuğlası ve 100 metre bordür taşı döşenerek tamamlanmıştır. Belediyemiz ekiplerince yapılan yol yaklaşık 41 bin TL harcanarak tamamlanmış ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Yapılan çalışma ile hem halkımızın rahatça kullanabileceği bir yolu açmış olduk hem de Dilşikar Hatun Hamamı’nın etrafını da düzenleyerek tarihi yapının ortaya çıkmasını sağlamış olduk” dedi.