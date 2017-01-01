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01 Ocak 2017 17:55

Dingili kırılan traktör otomobile çarptı: 2 yaralı

Dingili kırılan traktör otomobile çarptı: 2 yaralı

01 Ocak 2017 17:55

Manisa’nın Soma ilçesinde dingili kırılan traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde Ahmet Y. (66) idaresindeki 42 TM 102 plakalı traktör, rotu kırılınca park halindeki 16 EJ 445 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada tam aracına binmek üzere olan otomobil sürücüsü Hüseyin C. (21), araçla traktör arasında sıkışarak yaralandı. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Ahmet Y. ile otomobil sürücüsü Hüseyin C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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