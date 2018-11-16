Direksiyon başında kalp krizi geçiren başkan hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Bardakcı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da birkaç gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle doktora giden THK Sarıgöl Şube Başkanı emekli Zabıta Müdürü Halit Bardakcı (62), bu sabah işleri nedeniyle evinden 35 DAC 08 plakalı aracıyla ayrıldı. Sarıgöl girişinde arabanın içerisinde kalp krizi geçiren Halit Bardakcı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir şirkete ait marangoz atölyesinin bahçesine girerek durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Bardakcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

THK Sarıgöl Şube Başkanı Halit Bardakcı'nın kesin ölüm sebebinin anlaşılması için savcılık tarafından cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.