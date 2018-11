Diyabet ve KOAH'a dikkat çekmek için yürüdüler

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirli gün ve haftalarda düzenlenen etkinlikler kapsamında 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 21 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanından başlayan yürüyüşte, ellerinde pankartlar ve resimlerle birlikte yürüyen topluluk, Kula sokaklarında farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yine Kent Meydanında sona eren yürüyüşün ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, diyabet ve KOAH'ın önemine dikkat çekti.

Sağlık konusunda oldukça dikkatli olunması gerektiğini belirten Kaymakam Duru, "Sağlıklı olmanın en temel göstergelerinden biri olan yürüyüştür. Biz de buna dikkat çekmek için toplandık. Elbette hastalıklar için genetik faktörler var. Ancak şu bir gerçek ki düzenli yürüyüş ile sağlığımıza kilomuza dikkat ederek birçok hastalıktan kurtulabiliriz. En başından hastalıkları önleyebiliriz ve bu amaçla yürüyüşe dikkat çekmek istiyoruz. Bunun için burada toplandık ve ben Kulalılara şunu öneriyorum, en azından kısa mesafeleri yürüyerek gidelim. Çünkü yürümek ve ideal kilo birçok hastalığın önleyicisidir ve bundan sonrasında da mustarip olmamak ve sıkıntı çekmemek için biz bu yürüyüşü buradan başlatıyoruz.” dedi.

Diyabet her aileyi ilgilendirir

Diyabet ile ilgili bilgi veren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Uluslar arası Diyabet Federasyonuna göre (IDF) dünyada her 11 yetişkinden biri diyabet hastasıdır. Diyabet; vücudun yeterli insülin üretememesi veya ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamamasıyla oluşan insülin üreten hücrelerin giderek azalmasıyla ömür boyu devam eden bir hastalıktır. Obezitenin artışıyla orantılı olarak diyabet görülme sıklığı hızla artmaktadır. Diyabet,ciddi organ kayıplarına sebep olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Her iki erişkinden birinde varolan diyabet dünyada her 6 saniyede 1 kişinin ölümüne neden olmaktadır. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olanlar risk grubunda yer alan kişilerdir. Hastalığın belirtileri; Aşırı susama, sık idrara çıkma, kilo kaybı ve halsizliktir. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, fazla kilolardan kurtulma, sigara alkol gibi alışkanlıklardan korunma ile sağlık kontrollerimizi düzenli yaptırarak TİP2 Diyabetin yüzde 70`inden kurtulmak mümkündür.” dedi.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) ile ilgili de bilgi veren Dr. Kaçar, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon KOAH hastasının bulunduğunu vurguladı. KOAH'ın ilerleyici ve tıkayıcı geri dönüşümsüz bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Kaçar, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; ilerleyici, tıkayıcı geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon KOAH hastası bulunmaktadır. 2020 yılında en sık 3. ölüm nedeni ve 5. kronik sakatlık sebebi olması tahmin edilmektedir. KOAH'ın başlıca nedenleri sigara, nargile, puro gibi tütün ürünlerini içmek veya içilen ortamlarda bulunmaktır. Odun, tezek yakmak, tozlu-dumanlı işyerlerinde çalışmakta KOAH'ın başlıca nedenlerindendir. Bu maddelere uzun süre maruz kalınması sonucu KOAH gelişir. KOAH'ın belirtileri hareket sonrası artan nefes darlığı, balgamlı-balgamsız sık öksürük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi KOAH'ın en sık belirtilerindendir." ifadelerini kullandı.

Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden oluyor

Gereksiz antibiyotik kullanımının bir süre sonra bağımlılık yapma riski olduğunu vurgulayan Dr. Kaçar, “Her hastalık antibiyotik kullanımını gerektirmemektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncine neden olmaktadır. İlaç kullanmadan mutlaka hekime danışılmalı ve hekimin tavsiye ettiği ilaçlar kullanılmalıdır. Antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun diyerek yürüyüşümüzde akılcı ilaç kullanımı, diyabet ve KOAH konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını arttırmak istedik. Yürüyüşümüze destek veren herekese teşekkür ederiz.” dedi.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 21 Kasım Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Meclis Üyesi ve Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve gençlik merkezi üyeleri katıldı.