Diyanet-Sen'de Özdemir güven tazeledi

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Manisa Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 2005 yılından beri Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı olarak görev yapan Ahmet Özdemir, tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleşen genel kurula Diyanet-Sen Genel Başkanvekili Mehmet Ali Omurca, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak ve sendika üyeleri katıldı.

Genel kurula katılan herkese teşekkür eden Başkan Özdemir, “Mazlumdan yana taraf olan bir halkın, Hakk'a daha yakın olan yanıdır Diyanet-Sen. Azgına, hırsıza, iftiracıya yakın olanın karşısında, 80 bin üyesi ile dimdik karşı durandır Diyanet-Sen. Erdemli sendikacılığın adı, Hakk'ın, haklının, halkının yanında olmanın adresidir Diyanet-Sen. İnsanlığın sesidir, vicdanıdır ve ümmetin umududur Diyanet-Sen. Karşısında duracağımız, kayıtsız şartsız tahammül edemeyeceğimiz tek gerçek, devletime, milletime, bayrağıma, inancıma, kitabıma yapılan hiçbir saldırıyı affetmem. Onun ötesi bizim için şefkattir, sabırdır, çiledir, derttir ama asla isyan değildir. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen, darbe gecesi ezanlarla, selalarla insanları sokaklara çağıran din görevlilerinin yapmak istedikleri tek şey vardı; vatan, bayrak, millet, devlet ve din gibi değerlerimize yapılacak bütün saldırılar karşısında, biriz, bütünüz, diriyiz mesajıydı. O gün, hiçbir kardeşimiz ben şu sendikaya mensubum bana ne demediği gibi, verilen mücadelede de, bana ne dememeliler. Kavga iklimi bütün sendikalar için geçerli olabilir, kavga kültürü bütün sendikalar için söz konusu olabilir. Fakat Din görevlilerini temsil eden sendikalarda kavga söz konusu olamaz. Bakış açımız farklı olabilir, gözlerimizin rengi farklı olabilir ama baktığımız yön hep aynıdır, aynı olmak zorundadır. Hepimizin önemsediği ortak husus Allah'ın rızasını kazanmaya yöneliktir.” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Çelik, bazı sivil toplum kuruluşlarının bu ülkenin maddi ve manevi değerlerine zarar verdiğini belirterek, Memur-Sen'in kurulduğu günden beri Türkiye'de özgürlüklerin savunucusu olduğunu, zor zamanlarda bu ülkenin yanında yer aldığını, bundan dolayı Memur-Sen ve bağlı sendikalarını önemsediğini kaydetti.

Tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Özdemir yeniden başkanlığa seçilirken yönetim kurulunda Recep Dönmez, Sabahattin Umutlu, Ramazan Şahin, Murat Emgener, Ali Osman Sönmez ve Hüseyin Şentürk yer aldı.