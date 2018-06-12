Diyetisyenlerden oruç sonrası beslenme uyarısı

Oruç tutarken sahur ve iftar şeklindeki beslenme düzeni Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte normal beslenme alışkanlıklarına dönecek. Diyetisyen Bengü Ünal, Ramazan ayı sonrası beslenme alışkanlıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Sahur ve iftardan sonra oluşan beslenme düzeninin sabah, öğle ve akşam şeklinde ana öğünler haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Ünal, "Sabah sahur ve iftar gibi iki ana öğün şeklinde beslenmemizin ardından, sabah, öğle ve akşam şeklinde beslenmeye dönüştürmemiz gerekiyor. Burada özellikle bayram sabahı yapılan kahvaltılarımızda sahurda da tüketmediğimiz simit, poğaça ve börek gibi besinlerin yerine daha hafif bir kahvaltıyla başlangıç yapabiliriz. Özellikle bu tarzdaki besin gruplarımız çok yağlı ve karbonhidrat ağırlık olduğu için birden yüklenmek sağlıksal problemlere neden olabilir. Eğer bayram sabahı kahvaltıyı zenginleştirmek isteniyorsa, sebzeli menemen ya da omlet tercih edilebilir. Bir dilim börek tarzı tüketilmek istenirse bir dilim ekmeği besinlerden azaltılabilir" dedi.

"Ramazan sonrası şerbetli ve aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının"

Ramazan Bayramı’nda kalabalık aile sofralarında daha fazla vakit geçirildiğine dikkat çeken Ünal, "Bizim Ramazan Bayramı’nda en güzel yanlardan biri de kalabalık aile sofraları ve aile ziyaretleri olacak. Kalabalık aile sofralarında daha uzun vakit geçireceğimiz için masada bulunan tüm besin gruplarından çok fazla yemek isteriz. Burada dikkat etmemiz gereken tabağımıza aldığımız besinlerin porsiyon miktarına dikkat etmek. Masada sarma bulunuyorsa 4 tane sarma yiyerek ekmeği azaltabilirsiniz. Bayramda ağır ve şerbetli bir tatlı tercih etmek yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Şerbetli ve aşırı yağlı besin gruplarının alınması bayram boyunca oruç tuttuktan sonraki beslenme tipinize geldiğinizde midenizde bazı problemlere sebep olacaktır. Aynı zamanda çok fazla şeker içerdiği için de kan şekerinizde dalgalanmalara sebep olacaktır. Kan şekeri ani düşüp, ani çıkışlar yapabileceği gibi daha fazla yeme isteğinizi arttırıp daha çok kalori almanıza neden olur. Birden beslenmeye ani bir başlangıç yapmak yerine daha hafif başlangıçlar yapılabilir. Çünkü ağır başlangıçlar yapılacak olursa 3 günlük beslenmede vücut yağlanma yapabilir" diye konuştu.

Bir dilim baklava yemek isteyenlere önerilerde bulunan Diyetisyen Bengü Ünal, "Bir küçük dilim baklava illa olsun derseniz de yaklaşık 1 küçük dilim baklavanız, 2 porsiyon meyve, 2 tane ceviz, 1 dilim ekmek yerine geçmektedir. 2 porsiyon meyvelerimiz ise 2 tane şeftali, 24 tane kiraz ve 4 tane kayısıya denk gelmektedir. Bunlardan hangisini azaltmak istiyorsanız. Kendi listenizden çıkartıp bir küçük baklavayı tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.