Doğa katliamlarına dikkat çekmek için soyunarak koştu

Otoyolda üstünü çıkararak koşmaya başlayan Doğru'yu gören sürücüler korna basarak destek verdi.

Manisa'da ismini dünyanın ilk çevrecisi olarak bilinen "Manisa Tarzanı" Ahmet Bedevi'den alan Tarzan Bisiklet Grubu Lideri Yaşar Doğru (56), dünya üzerindeki doğa katliamlarına dikkat çekmek için ilginç bir eylem yaptı. Grup olarak hafta sonu Akhisar, Bergama ve Şakran üzerinden Manisa'ya 260 kilometrelik tur düzenleyen grubun lideri Yaşar Doğru, Bergama girişinde bisikletten inip üstünü çıkararak otoyolda yarı çıplak bir şekilde koşmaya başladı. 260 kilometrelik bisiklet turunun 5 kilometrelik kısmını yarı çıplak koşarak tamamlayan ve bir arkadaşı tarafından kameraya alınan Doğru'yu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Amacının doğa katliamlarına dikkat çekmek olduğunu, bu yüzden böyle bir yöntem düşündüğünü belirten Yaşar Doğru, “Üst çıkarma olayında kişiler farklı eleştiriler yapıyorlar. Bizim amacımız Ahmet Bedevi'yi gündeme getirmek. 1922 yılında Manisa'da Kurtuluş Savaşı'na katılan Ahmet Bedevi, Manisa'ya aşık olur. Savaşın ardından Manisa yandıktan sonra Manisa'da kalır. O günden sonra Manisa halkı tarafından kabul buyurmuş. Dünyada tek Tarzan olarak adlandırılan Ahmet Bedevi'nin kabri de Manisa'dadır. Biz de torunları olarak şuan dünyada uluslararası bazı yerlerde doğa ve çevre katliamları yapılıyor" diyerek doğa katliamlarına tepki göstermek ve dikkat çekmek için yarı çıplak koştuk" dedi.

Dünyadaki tek Tarzan'ın Manisa'dan çıkmasının kendileri için övünç kaynağı olduğunu söyleyen Doğru, "Biz de bunları elimizden geldiğince Ahmet Bedevi'nin dünyaya olan sevgisini gündeme getirmek istiyoruz. Manisa'dan çıkıp Akhisar, Kırkağaç, Soma, Kınık Bergama, Şakran ve Menemen üzerinden Manisa'ya 260 kilometrelik tur yaptık. Bu çalışmamız ile ilgili Tarzan Bisiklet Grubumuz var. Tarzan adını kullandık bir mesaj vermek adına. Bergama civarında ben bir koşu düzenledim. Bir mesaj verdim. Burada amacımıza ulaştığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Otoyolda yarı çıplak koşan Doğru'yu gören araç sürücüleri de kornalarına basarak Doğru'ya destek verdi.