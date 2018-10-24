Doğa yürüyüşünde temizlik yaptılar

Yıl boyunca öğrencilerle birçok örnek proje ile çalışmalara imza atan Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gençlik Merkezi, yine örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Çelikli Yaylasına gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde öğrenci ve gönüllüler çevre temizliği yaptı.

Salihli Gençlik Merkezi tarafından, sağlıklı yaşam, spor ve doğa bilincini arttırmak amacıyla Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, MCBÜ Salihli MYO Doğa ve Kamp Kulübü, okul temsilcileri ve gönüllü gençlerin katılımıyla doğayla iç içe bir doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. İmam Hatip Lisesi önünde başlayan yürüyüş Gümüş Çayı üzerinden Çelikli Mahallesi istikametine doğru devam etti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz'ın da katıldığı yürüyüşte gençler hem doğa yürüyüşü yaptı hem de çevreye bilinçsizce atılmış çöpleri temizleyerek örnek bir davranış gerçekleştirdi.

“Farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Çevre kirliliği sorununa dikkat çekip farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, "Amacımız gençlerle yaşanabilir bir dünya için çevreyi koruma bilincini aşılamak, gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimi ile yetiştirilmesini sağlamak, etkin bir çevre denetim sistemi oluşturmak, çevre sorunlarının çözümü için gönüllü gençler oluşturmaktır” dedi. Ayaz, doğa yürüyüşlerinin her hafta farklı öğrenci gruplarıyla devam edeceğini belirtti.