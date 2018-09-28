Doğalgaz dağıtımı için ilk kazmayı Bakan Kasapoğlu vurdu

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kula'da, doğalgaz dağıtım işi için şehir merkezinde ilk kazma törenine katıldı. Temel atma töreninin ardından Kula'ya kazandırılan hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, yapımı hala devam eden spor kompleksinde de incelmelerde bulundu. Yeni spor kompleksinin en kısa sürede tamamlanması için talimat veren Bakan Kasapoğlu, çalışmaları yakından takip edeceğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Manisa programı çerçevesinde geldiği Kula'da bir dizi ziyaretlerde bulunurken, Kula için oldukça önemli bir projenin de startını verdi. Geçtiğimiz günlerde Narınca Mahallesi'nden başlatılan doğalgaz dağıtım işi için, doğalgazın evlere ve iş yerlerine ulaşabilmesi adına şehir merkezinde yapılacak kazı çalışmaları, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı törenle başladı. Divlit Caddesi, Zafer İlkokulu önünden başlayan kazı çalışmaları için düzenlenen törene katılan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula'ya doğalgazı getirebilmek adına yaptıkları çalışmalarda başarıya ulaştıklarını ve Kula'ya doğalgaz hizmetini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, “ Bizler bu kutlu yola sizlere hizmet etmek amacıyla çıktık. Bugün Türkiye'mizi baştan sona saran restleşme ve kalkınma hamlesinin temelinde bu milletimize hizmet aşkı yatıyor. İşte biz bu aşkla milletimize hizmette hiçbir sınır tanımayacağımız vaat ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu makamlar bize milletimizin emanetidir bizim işimiz yalnız bugünle sınırlı değil. Görevimiz, bugün atacağımız adımlarla ülkemizi, yarınlarımızı, geleceğimizi hazırlamak. Bu anlamda, yükümüz ağır, görevimiz çetin ve bir o kadar da değerli. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak bu kutlu yolda sizlerin dua ve desteklerine daime ihtiyacım olduğunu bilmenizi isterim. Bugün burada önemli bir hizmetin ilk adımına şahitlik etmek, benim için ayrıca çok anlamlıdır.” diye konuştu.

Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlamlı günde, hizmete sunmak için ilk kazmayı vuracağımız bugünde sizlerle birlikte olmak nasip olduğu için de ayrıca gururluyum. Kula, antik Yunan'dan bu güne, hem ticari, hem sosyal hareketlilik bakımından daima aktif bir şehir olmuştur. Gün gelmiş zorluklar yaşamış, gün gelmiş işgallere maruz kalmıştır. Fakat her seferinde üstündeki ölü toprağını savurmayı bilmiş, yarınlara her daim aynı inanç ve kararlılıkla yürümüştür. Kula efelerinin torunları dün canları pahasına istiklal müdafaasında yiğitçe mücadele ettiler. Biliyoruz ki, bugünde memleketimizin istikbali ve bekası için de aynı inançla ülkemiz için üretiyorlar ve çalışıyorlar. Kula'ya hizmet etmek gerçekten önemli bir onur, bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Biz bu memleketin her karış toprağına hizmet etmeyi bir borç, bir onu ad ediyoruz. Spor Toto Başkanlığı görevimdeyken, Kula'nın çocukları, Kula'nın gençleri için yarım kalmış okul inşaatlarımızdan spor tesisine kadar değişik hizmetlere vesile olduk. İnşallah bundan sonra da Kula'mızın gençlerinin ve çocuklarının sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimi ve yarınlarda daha donanımlı bireyler olması için elimizden gelen katkıyı ardına kadar göstereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız.”

“KULA BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİR”

“Kula'nın bir evladı olarak yıllar sonra da hayırla yad edilmek bizim için en büyük amaçtır” ifadesini kullanan Kasapoğlu, “Bundan da büyük bahtiyarlık yoktur. Kula bizim göz bebeğimizdir, Manisa toprağımızdır, memleketimizdir. Gölümüz daima sizlerledir. Evladınızı muhabbetle bağrınıza bastınız, sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir an evvel çalışmaların tamamlanması ve doğalgaz hizmetine kavuşmanız için gereken ne işe hem ben hem diğer bakan arkadaşlarım, daima gerekeni yapacağız. Biliniz ki, ana baba ocağınızla, Ankara arasında bir gönül köprüsü kurulmuş durumdadır. İnşallah en kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz ve Kula'ya olan yatırımlarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmalarının ardından, protokol üyeleri ile birlikte sembolik olarak temel atma töreni gerçekleştirilerek, doğalgazın şehir merkezindeki evlere ve işyerlerine dağıtım işi başlamış oldu.

Temel atma töreninin ardından Kula'ya yapılan yatırımları yerinde değerlendirmek amacıyla beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte İbrahim Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Bakan Kasapoğlu'nu burada okul öğrencileri karşıladı. Öğrenciler ile birlikte bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kasapoğlu, öğrencilerin isteklerini dinleyerek en kısa süre içerisinde öğrencilerin isteklerinin yerine getireceğinin sözünü verdi.

Okul incelemesinin ardından Kula'ya kazandırılan ve yapımı hala devam eden yeni spor kompleksi inşaatını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, spor kompleksinin tamamlandığında Ege Bölgesi'nin parlayan yıldızı haline geleceğini ifade etti. Spor kompleksi inşaatının en kısa süre içerisinde tamamlanarak Kulalıların hizmetine açılması için çalışmaların hızlanması için talimat veren Bakan Kasapoğlu, bu konunun yakın takipçisi olacağını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu'nun, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevinde iken Kula'ya kazandırdığı bir diğer hizmet olan Jeopark Sentetik çim sahada da incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, burada kendisini bekleyen öğrenciler ile de bir süre sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu'nun Kula'da gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelere Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık ile Mehmet Ali Özkan, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.