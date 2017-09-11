Dokur ve Bahar ailelerinin mutlu günü

Tasavvuf müziği dinletisiyle başlayan düğünde, sema gösterisi yapılırken, Dokur ve Bahar aileleri davetlilerle yakından ilgilendi. Özlem Sare-Fatih çiftinin nikahını Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Selman Keresteci kıyarken, nikah şahitliklerini Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç yaptı. AK Parti İl Başkanı Mersinli, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını takdim etti.

Karaağaçlı Havuz Park’ta gerçekleştirilen düğün törenine, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, belediye meclis üyeleri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.