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08 Ağustos 2018 16:49

Dolandırıcı cezaevi firarisi Manisa’da yakalandı

Manisa’nın Gördes ilçesinde bir çiftçiyi dolandırarak hayvanlarını almaya çalışan bir kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcı cezaevi firarisi Manisa’da yakalandı

08 Ağustos 2018 16:49


Olay, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan yetiştiren N.Ş., hayvanlarını internet üzerinden satışa çıkardı. İnternetteki ilanı gören K.C. ise satıcı N.Ş. ile irtibata geçerek hayvanlarını almak istediğini ifade etti. Satıcı N.Ş. ile alıcı K.C. Gördes’teki bir kıraathanede buluştu. K.C.’nin tutarsız konuşmalarından şüphelenen hayvan satıcısı N.Ş. durumu jandarmaya bildirdi. Buluşma noktasına gelen jandarma ekipleri yaptığı kimlik sorgusunda K.C.’nin cezaevi firarisi olduğunu ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığını belirledi.


Jandarma tarafından gözaltına alınan K.C. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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