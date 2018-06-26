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26 Haziran 2018 09:54

Dolu tarlalardaki tütünlere zarar verdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Dolu tarlalardaki tütünlere zarar verdi

26 Haziran 2018 09:54


Son yılların en yağışlı yaz sezonunu geçiren Selendi’de dün akşam saat 19.30 sıralarında fırtınayla karışık gök gürültülü sağanak ve ardından yağmurla birlikte yağan iri taneli dolu Selendi’de etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütünde büyük zarara yol açtı. Tarlalardaki tütün yapraklarını delik deşik eden dolu yağışı nedeniyle ilçede hayat durdu. Her yerin beyaza büründüğü dolu yağışı sırasında yağan sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü. Derelerin taştığı Selendi’de Demirci yolu Kazıklı bölgesinde karayolu da sel suları nedeniyle kısa süreli trafiğe kapandı.




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