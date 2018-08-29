Dolu yağışı zeytini vurdu

Yaklaşık 4 bin dönümlük bir alandaki zeytin ağaçlarının neredeyse tamamındaki zeytinler dökülürken çok sayıda kulun da telef olduğu görüldü.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan dolu yağışıyla birlikte zeytin ağaçlarının dalları kırıldı, zeytinler yere döküldü. Neredeyse yüzde 100 civarında zararın olduğu Aydınlar Mahallesi’nde bin dönüm, Şatırlar Mahallesi’nde ise yaklaşık 3 bin dönüm arazi olmak üzere toplam 4 bin dönümlük alan dolu yağışından etkilendi. 100 kilo veren bir ağaçta sadece 2-3 kilo zeytinin kalması ve ağaçlardaki kuşların telef olması dolu yağışının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, zarar gören zeytin üreticilerini ziyaret ederken, zeytin üreticileri de devletten mağduriyetin giderilmesini istedi.

"Bahçelerde yüzde yüze varan kayıplar var"

Başkan Okur, ilçenin 2018 yılında doğal afetlerle boğuşmaya devam ettiğini vurguladı. İlçenin en uzak köylerinden olan Şatırlar ve Aydınlar Mahallesi’nde yoğun dolu yağışı neticesinde zeytin ağaçlarında çok büyük zararların meydana geldiğini belirten Okur, "Biz ziraat mühendisi arkadaşlarımızla beraber konunun incelemesini yaptık. Köy muhtarı ve köy heyetinden arkadaşlarımızla beraber zeytin bahçelerine geldik. Ve hakikaten durumun çok kötü olduğunu gördük. Buradaki çiftçimizin zaten en büyük geçim kaynağı zeytin. Başka da ürün olmadığı için eskiden bütün borçlarını tütüne yaparlardı, şimdi ise bütün borçlanmasını zeytine göre yaptı. Ama görüldüğü üzere çok büyük kayıplar var. Bahçelerde yüzde 100’e varan kayıplar meydana gelmiş" dedi.

Bölgedeki çiftçilerin çok mağdur olduğunu belirten Okur, çiftçilerin devlet ve özel bankalara olan, tarım kredilere olan borçlarının ertelenmesi talebinde bulunarak, devlet büyüklerinden bu konuda destek istedi. Okur, "Tek geçim kaynakları bu olduğu için, başka da gelir kaynakları olmadığı için önümüzdeki yıl ne yapacaklarını bilmiyorlar. 1 yıllık emekleri yok oldu. Bu yüzden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Dolu afetinin taze filizleri kırdığı için önümüzdeki yıllarda bunun etkilerini göreceklerini açıklayan Okur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü zeytin ağacı filiz verirse mahsul verir. Bu filizlerin çoğu kırılmış vaziyette. Bu durumun 3-4 seneyi etkileyeceğini tahmin ediyorum. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun. Cenabı Allah’ım başka afetler vermesin. Onu diliyoruz.”

Aydınlar Mahalle Muhtarı ve zeytin üreticisi Şaban Kazak ise zeytin ağaçlarında aşağı yukarı yüzde 100 bir zararın olduğunu dile getirdi. Bu konuda devletten yardım beklediklerini ifade eden Kazak, "Ne yapalım Allah’ım bize bu afeti verdi. İnşallah yenisini göstermesin. Köylü olarak mağduruz. Mağdurluğumuzun giderilmesini bekliyoruz. Köyde herkes zeytincilik yapıyor. Başka gelir kaynağımız yok. Bin dönümün üzerinde bir hasar var. Normal bir ağacın verim kilosu yıllık 100 kilo civarındaydı. Ama bakarsınız 3 kilo ya vardır ya yoktur. Yüzde 98’si şuanda gitmiş durumda. Köyümüzden yılda 300-400 ton zeytin topluyorduk yağlık hariç. Bu sene çıkacak 3-4 ton. Yani yağı da kendimiz parayla alacağız" şeklinde konuştu.

Bir diğer zeytin üreticisi Halil Kazak da yaşanan afetten dolayı çok mağdur olduklarını söyledi. Kazak, zeytinin neredeyse yüzde 100’ünün helak olduğunu sözlerine ekledi.