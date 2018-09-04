Doludan etkilenen tarım arazileri incelendi

28 Ağustos 2018 tarihinde Manisa’nın Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, zeytin alanlarında zarara yol açmış ve tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olmuştu. Aksam saatlerinde başlayan dolu yağışının oldukça etkili olduğu, yağışla birlikte zeytin ağaçlarının dallarının kırıldığı, zeytinlerin yerlere döküldüğü üreticiler tarafından ifade edilmişti. Afet sonrasında zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Saruhanlı ve Akhisar ilçelerine giden Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Metin Öztürk, üreticilerle görüşerek onların sorunlarını dinledi ve ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. İlk olarak Saruhanlı ilçesinde incelemelerine başlayan Öztürk, burada Saruhanlı Kaymakamı İsmail Alsancak, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ali Tunçel, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Gürsel Aydın eşliğinde zarar gören zeytin alanlarında yürütülen zarar belirleme çalışmalarına katıldı. Aydınlar, Hatıplar ve Şatırlar mahallelerindeki üreticilerle görüşen heyet, üreticilerden bilgiler alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonrasında Akhisar’ın Arabacıbozköy, Büknüş ve Sabancılar mahallelerine geçen İl Müdür Vekili Metin Öztürk’e buradaki incelemelerinde Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç eşlik etti.

İlçe müdürlüklerinde oluşturulan ekiplerce, doludan zarar gören tarım arazilerinde zarar belirleme çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Metin Öztürk, “Dolu yağışı özellikle zeytin alanlarımızda zarara neden olmuştur. Mahallelerimizde zarar belirleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Kesin zararın belirlenebilmesi, tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Hasar gören zeytin ağaçlarına bordo bulamacı atılması dal kanseri hastalığının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla il müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ancak, her yıl dolu yada don gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Ama tedbir almak mümkün. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırmalı, hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar” dedi.