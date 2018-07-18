Kazada 4 kişi yaralanırken kamyon kasasındaki domatesler de yola savruldu.

Akhisar istikametinden Kırkağaç yönüne seyir halinde olan ve bir türlü duramayan İ.Ç. idaresindeki 06 BD 5264 plakalı domates yüklü kamyon, Bakır Mahallesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. Domates yüklü kamyon, önce kırmızı ışıkta bekleyen E.A. idaresindeki 35 EPT 84 plakalı mikser kamyonuna ardından da H.P. idaresindeki 45 EU 823 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan H.P., N.A., İ.Ç. ve Ö.B. 112 acil ambulansıyla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sonrası yola savrulan domatesler ortalığı savaş alanına çevirirken, yol uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı. Çekicinin araçları kaldırması ve yola dökülen domateslerin temizlenmesinin ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.