Dönüş yolunu şaşıran piknikçiler kayboldu

Olay dün gece sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Türkmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6’sı çocuk 12 kişi Türkmen Şelalesini ziyaret etti. Şelalede bir süre vakit geçiren 12 kişi daha havanın kararmasıyla birlikte dönüş yoluna geçtiler. Dönüş yolunu şaşıran grup arazide kayboldu. Yollarını bulamayan grup daha sonra jandarmayı aradı. Arazide hemen çalışmalara başlayan jandarma ve AFAD ekipleri 2 buçuk saatlik çalışma sonunda kayıp vatandaşlara ulaştı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar araziden çıkarılarak evlerine gönderildi.