Dr. Bedri Bilge anısına medikal vaka rallisi

Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından, Dr. Bedri Bilge Medikal Vaka Rallisi düzenlendi.

12 Nisan 2017’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Manisa 112 Komuta Kontrol Merkezi doktorlarından Dr. Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Muhtelif bir kazada görevli olan 112 acil ekiplerinin kazazedelere müdahalesinin canlandırıldığı programda, olay yerinden hastaneye girişe kadar olan kritik dakikalarda zamana karşı yapılan yarış bir kez daha gözler önüne serildi.

Dr. Bedri Bilge anısına düzenlenen Medikal Vaka Rallisi’ne katılmaktan onur duyduklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “İnsan hayatının korunması, özellikle hastana öncesi vakaların hastaneye yetiştirilmesi adına can siperane çalışan arkadaşlarımızın emekleri göz ardı edilemez. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği bu yılki medikal vaka rallisini Dr. Bedri Bilge adına düzenledi. Hem kendilerini yetiştirme hem de gelecek nesillere örnek olma adına düzenlenen bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dr. Bedri Bilge’nin yetiştirdiği öğrenciler, mesai arkadaşları olarak bizler onu unutmadık. Bu tür etkinliklere her zaman olduğu gibi yine desteklerimizi vereceğiz” diye konuştu.

Dr. Bedri Bilge Medikal Vaka Rallisi’ne Manisa CBÜ Rektörü Kemal Çelebi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulu, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, Dr. Bedri Bilge’nin eşi Dilara Bilge de katıldı.