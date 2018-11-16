Dr. Güleç mantar zehirlenmelerine karşı uyardı

Sezgin Güleç, sonbahar ile birlikte orman ve mera alanlarında çok sayıda doğal mantarlar gözlendiğini belirterek vatandaşları mantar tüketimine karşı uyardı.

Dr. Güleç, “Özellikle kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın doğadan toplama yolu ile mantar tüketme alışkanlıkları nedeni ile çok sayıda mantar zehirlenmesi vakası gerçekleşmektedir. Bazı zehirlenme vakaları ise maalesef ölümle sonuçlanmaktadır. Bilimsel verilere göre ülkemizde doğal olarak yetişen 70 civarında zehirli mantar türü bulunmaktadır. Mümkünse bilimsel ismi koyulmayan hiçbir yabani mantar yenilmemelidir. Yenilebilen her yabani mantarın ise zehirli ve hatta öldürücü olabileceği ihtimali her zaman akıllarda tutulmalıdır. Pişirmekle, dondurmakla, kavanozlamakla veya başka bir işlemle zehirli mantarların zehirsiz hale getirilemeyeceği gerçeği de iyice bilinmelidir." dedi.

Mantar zehirlenmelerinin önlenmesinde en etkili yolun kaynağı bilinmeyen ve kontrolsüz bir şekilde toplanan mantarların yenilmemesi olduğunu kaydeden Dr. Güleç şunları söyledi: "Her ne kadar halkımız kendi yöresinde yetişen mantarları bilse de en küçük bir yanılgı maalesef acı sonla bitebilmektedir. Zehirlenme vakaları; birkaç saat içinde etkilerini gösterebileceği gibi, haftalar hatta aylar sonra bile etkisini gösterebilmektedir. Bundan dolayı, Kendiliğinden yetişmiş bir mantarın zehirli olma ihtimali vardır ve bunları yenebilir mantarlardan ayırt etmek çok zordur. Teşhis ve tanıma işlemi eğitim almış ve uzun yıllar tecrübe etmiş kişilerce yapılabilir. Doğada kendiliğinden yetişen mantarları, uzmanına danışmadan kesinlikle tüketmeyiniz.”