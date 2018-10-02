Dr. Güleç'ten sağlıklı yaşlılık önerisi

Manisa'nın Kula İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Sezgin Güleç, yaşlılıkta sağlıklı yaşam için beslenme ve fiziksel aktivitenin çok büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Kula İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Sezgin Güleç, yaşlılıkta sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için önerilerde bulundu. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için sağlık sorunlarından korunmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Güleç; “Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden hareketle bakanlığımız çalışma planlarında yaşlılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine özel önem verilmektedir. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gereklidir. Korunmak için başlıca üç ilke; Yeterli ve dengeli beslenme, doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma alkol ve sigara kullanımından uzak durmaktır. Kısaca “sağlıklı yaşam ilkeleri” olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek olan önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar üzerinde en çok düşündüğü, araştırma yaptığı, türlü çareler aradığı ama bir türlü engelleyemediği gerçek yaşlanmaktır" ifadelerini kullandı.