DSİ’den Köprübaşı ve Demirci’ye yakın takip

Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, 4 şantiyede incelemelerde bulunarak inşaatların hızlandırılmasını istedi.

İnşaat sezonunun başlamasıyla Manisa’nın tarım cenneti ilçeleri Köprübaşı ve Demirci’deki projeleri mercek altına alan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker 4 inşaatı yerinde inceledi.

Eker’in ilk durağı Köprübaşı Döğüşören Barajı oldu. 2 milyon metreküp su tutarak, 1970 dekar araziye can suyu verecek baraj inşaatının hızlandırılmasını isteyen Eker, yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Döğüşören Barajı’nda yüzde 49 gerçekleşme oranına ulaşıldığını kaydeden Ali Fuat Eker, “Barajın yarısı tamamlandı. Ancak bazı sıkıntılar nedeniyle inşaatın ikinci kısmı planladığımız hızda yürümedi. En kısa sürede inşaatın yeniden ivme kazanarak, projenin tamamlanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Döğüşören Barajı’ndan Demirci Kılavuzlar Barajı’nın şantiyesine geçen DSİ 2. Bölge Müdürü, inşaat alanını gezdi. Yüzde 40’ı tamamlanan barajın son durumu hakkında bilgi alan Eker, gövde dolgusunda kullanılan malzemeleri bizzat inceledi.

Eker’in 3. Durağı ise Demirci Kuzuköy Barajı oldu. 31 Mayıs 2018’de temeli atılan barajdaki çalışmaları yerinde gören Eker, “Tarlalarının su ile buluşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen bölge halkı da inşaatı yakından takip ediyor. Bu durum sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Haziran başında start verdiğimiz projeyi herhangi bir sorunla karşılaşmadan belirlenen takvim içinde bitirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Ali Fuat Eker’in son durağı ise Demirci Sayık Göleti oldu. 620 bin metreküp su tutulacak Sayık Göleti inşaat alanındaki çalışmaları bizzat gören Eker, projede yüzde 15 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını söyledi. Yağışsız yaz aylarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Eker Sayık Göleti Şantiyesi’nde de proje üzerinde detaylı bilgi aldı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün Demirci ve Köprübaşı’nda 7 baraj ve 2 gölet inşaatını sürdürdüğünü kaydeden Ali Fuat Eker, “Bölge son yıllarda özellikle yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bizde üreticimizin daha çok kazanarak ülke ekonomisine katkı koyması için bölgede pek çok projeyi hayata geçirdik. Ayvaalan Barajı bu yıl tamamlandı. Şu anda 9 şantiyede daha inşaatlarımız devam ediyor. En kısa sürede projelerimizi tamamlayıp, üreticimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.