DSP'den MHP'li Başkana 'Ecevit' teşekkürü

DSP Manisa İl Başkanı Mesut Öztürk ve yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılan köprülü kavşak projesine eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in isminin verilmesi dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve onun nezdinde meclis üyelerinin tümüne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli hizmetler vermiş ve Türk siyasetine damga vurmuş ve merhum cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in isminin Alaşehir Köprülü Kavşağı'na; eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in isminin Salihli Köprülü Kavşağı'na; MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isminin de Turgutlu Köprülü Kavşağı'na verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. Bu gelişmenin ardından Demokratik Sol Parti (DSP) Manisa İl Başkanı Mesut Öztürk, İl Sekreteri Hüseyin Yıldırım, DSP Şehzadeler İlçe Başkanı Tanık Cevher, Parti Meclis Üyesi Mehmet Gündüz ve Muhasip Hasan İlhan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne ziyarette bulundu. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında aldığı karar neticesinde Salihli Köprülü Kavşağı'na eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in isminin verilmesinin onure edici bir davranış olduğunu belirten Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve meclis üyelerine teşekkür etti. Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'ne kalem hediye etti.