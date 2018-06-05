Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Mili Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu. İl Müdürü Nurettin Aytekin kendini koruma gücünden yoksun olan doğa ve çevreye karşı her bireyin sorumlu olduğunu belirterek, “Sağlıklı bir yaşam sürdürülmesi ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkündür. Bunu sağlayacak olanda insanın kendisidir. Bu aynı zamanda anayasal bir zorunluluktur. Anayasamızın 56. maddesinde; ‘Herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir deniliyor” dedi.

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Güvençer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Resim Kulübü işbirliğiyle gerçekleşen ‘Manisa’ya akademik bakış’ konulu çevre temalı yerel fotoğraf yarışmasında dereceye giren Eylül Özden, Pınar Okur ve Çisil Camlı’ya ödüllerini takdim etti.

Çevrenin tüm dünyanın ortak değeri olduğunu vurgulayan Vali Güvençer, bütün dünyadaki insanların çevrenin ne kadar değerli ve ne kadar korunmaya değer olduğunu yönünde hemfikir olduğunu söyledi. Buna rağmen aksayan yönlerin olduğunun da altını çizen Güvençer, bir taraftan çevre bu kadar kıymetlendirilirken, bir yandan da herkesin payı olan olumsuzluklar içerisinde çevrenin kirletildiğini, çevre düzeninin bozulmaya devam ettiğini kaydetti. Güvençer, Manisalıları çevre konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Gediz konusunda Manisa’nın sicili temiz

Manisa’da daha temiz bir çevre için ilgili kurumların üzerine düşeni yaptığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirten Vali Güvençer, “Manisa için en önemli çevre değerlerimizden biri Gediz. Ne yazık ki Gediz şuan da istenilen ideal anlamında değil. Ancak mutlulukla ifade ediyorum ki gerek mevzuat bazında yapılan değişiklikler, gerek mevzuatın gerektirdiği zorunlulukların yerine getirilmesi hususunda kurumların üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi hususundaki isabetli gayretleri artık Gediz’in hemen hemen hiç kirlenmemesi gibi yeni kaynaklarla kirletilmemesi gibi sonuç doğurdu. Ancak yapılan tesislerin tamamlanması ve yılların biriktirdiği kirlilik faktörlerinin ortadan kaldırılması zaman alacak. Manisalıların içi rahat olsun. Gübrelerin, ilaçların oluşturduğu tarımsal kirlilik dışında gerek sınai, gerek kentsel atıklarla Gediz’in kirletilmesi hususunda Manisa sicili son derece temiz. Havzada bulunan diğer iller ve sanayi kuruluşları içerisinde en iyi mesafe almış olan vilayet Manisa’dır. Gediz yeniden öncelikle tarımsal sulamada kullanılan, sonrasında inşallah eskiden olduğu gibi balık tutulabilir bir nehir haline gelecek. Tüm Manisalılara güzel bir çevre diliyorum” diye konuştu.