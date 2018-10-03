Dünya devleri sanayi 4.0 dönüşümü için Manisa'yı seçti

0 dönüşümünü en erken gören şirketlerden biri olan Bosch ve jant üretiminde küresel lider Maxion Wheels, Türkiye'de sanayi kuruluşlarına örnek olacak dijital dönüşüm çözümleri uygulamalarını hayata geçiriyor. Maxion Wheels, dijital dönüşüm için dünyadaki 19 fabrikası arasından Manisa'daki fabrikasını seçti.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Bosch ve Maxion İnci Jant Grupları, Türkiye'nin Sanayi 4.0 dönüşümü için önemli katkı sağlayacak bir adım attı. Bosch Grubu, Sanayi 4.0 dönüşümü alanında küresel çapta kazandığı deneyimi, kendi tesislerinde de dijital dönüşüm gerçekleştirmek isteyen Türkiye'deki sanayi şirketleriyle paylaşmaya başladı. Bu doğrultuda dünyanın en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ile İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, dijital dönüşüm yolculuğunda Bosch ile iş birliği yapacağını açıkladı. Projenin tanıtımı için Maxion İnci Jant Grubu'nun Manisa'daki alüminyum fabrikasında basın toplantısı düzenlendi.

"Sanayi 4.0'a tanıklık ediyoruz"

Dünyanın hızla değiştiğini söyleyen Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, "Dünya inanılmaz hızlı bir şekilde değişiyor. Son yüzyıllarda sanayi üretimi 3 temel devrimden geçti. Sanayi 1.0 buhar makineleriyle endüstrinin mekanikleşmesini sağlayan ilk sanayi devrimiydi. Bunu seri üretimde buhar enerjisinin yerini elektriğin almasıyla sanayi 2.0 aldı. 70'lerde bilgisayar devreye girdi ve sanayi 3.0'ı yaşadık ve bugün geldiğimiz noktada 4'üncü devrimi yani sanayi 4.0'a tanıklık ediyoruz. Bununla insanlar uluslararası sınırları aşarak dijital ortamlarda kontrol edilebilen makinelerle bağlanabilmeye başladı. Bu sanayi devrimiyle birlikte internet fiziksel ve sanal alemde köprü vazifesi görecek” dedi.

Bosch'un hedefi 2020'ye kadar 1 milyar euro tasarruf etmek

Bosch Grubu'nun hem ‘nesnelerin dünyasında' hem de ‘IT dünyasında' kapsamlı bir uzmanlığa sahip bulunduğunu vurgulayan Young, “Bosch olarak sanayi 4.0 devrimini en erken gören şirketlerden biriyiz. Köklü geçmişimizden ve sahip olduğumuz AR-GE donanımından güç alarak bu konuda öncü bir role soyunduk. Bugün hem sanayi 4.0'ın öncü kullanıcısı hem de önde gelen sağlayıcısı konumundayız. Tüm dünyada öncü projelerimiz var. 2020 yılına kadar kendi tesislerimizde 1 milyar euro tasarruf sağlamayı planlıyoruz. Bu noktada Türkiye'nin sanayi 4.0'a geçişi konusunda asla gecikmemesi gerekiyor. Dünya genelindeki 270'den fazla fabrikamızda yaptığımız çalışmaları Türkiye'deki diğer sanayi tesisleriyle de paylaşmaya başladık. Bu noktada firmaların büyük resmi görerek yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Robotlar insanların yerini alacak mı?"

Başlayan yeni dönemle birlikte en çok tartışılan konulardan biri olan ‘Robotlar insanların işini elinden alacak mı?' sorusuna da açıklık getiren Young, “Bosch fabrikaları akıllı, yalın ve esnek hale getiriyor. Makineler ihtiyaca göre devreye giriyor, montaj hatları uzuyor ya da kısalıyor, otonom taşıma robotları parçaları çalışanlara taşıyor. Fakat bize göre insan, sanayi 4.0 çalışmalarının odağında yer alıyor ve öyle olmaya da devam edecek. 4.0, fabrikaları etkisi altına alacak, insanlar ve makineler hiç. Olmadığı kadar yakın çalışacak. En büyük rol yine de insanın olacak” diye konuştu.

Young, Türkiye ve dünyanın en önemli jant üreticilerinden olan Maxion İnci Jant Grubuna dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti vermekten dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

"5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ise "Bosch firması ile geleceğe yeni bir başlangıç yaparken bu işbirliğiyle Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yeni aşamada pilot uygulama olarak Maxion Wheels dünyadaki 19 fabrikasından Türkiye'deki fabrikasının seçilmesi bizi ayrıca duygulandırıyor. Dünyanın en büyük jant üreticisiyiz. Maxion İnci Jant Grubumuz tek lokasyonda yani Manisa OSB'de 4 fabrikasında binek araçlar, hafif ve ticari araçlar için hem alüminyum hem çelik saç üreten Avrupa'daki en büyük jant üreticisi. Ailemizi oluşturan bin 700 çalışanımızla 12 milyon jant üretim kapasitesiyle ürünlerimizi 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bosch ile başlatılan bu projenin 3 fazdan oluştuğunu ve ilk adımının bu yıl pilot hatlarda atılacağını kaydeden Zaim, bu projedeki hedeflerinin 2023 sonuna kadar üç aşamalı planın tamamının hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Zaim ayrıca, "Hedefimiz 2030 yılına kadar tüm işletmelerimizi bütün süreçleri kapsayacak şekilde akıllı dijital işletmelere dönüştürebilmektir” dedi.

Programın sonunda Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young ve Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim basın mensuplarıyla beraber fabrikadaki dönüşümü yerinde inceledi.