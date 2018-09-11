‘Dünya İntiharı Önleme Günü'nde broşür dağıttılar

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde ‘Dünya İntiharı Önleme Günü'n kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Dünya İntiharı Önleme Günü'nde Kula Devlet Hastanesi önünde kurdukları stantla vatandaşlara bilgiler verip broşür dağıttı. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 10 Eylül tarihini Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan edildiğini ifade eden Kula İlçe Sağlık Müdür vekili Dr. Sezgin Güleç, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Bu değer kabaca her 40 saniyede 1 ölüm demektir. Ölümle sonuçlanan her intihar için 25 kişi intihar girişiminde bulunur ve çok daha fazla kişinin de intiharla ilgili ciddi düşünceleri vardır. Kaybedilen her hayat birinin eşini, çocuğunu, ebeveynini, arkadaşını veya meslektaşını temsil etmektedir. Her bir intihar yaklaşık 135 kişinin bu durumdan yoğun bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Bu, tüm dünyada her yıl intihar davranışı ile derinden etkilenen 108 milyon insana denk gelmektedir” dedi.

“İntiharı önlemek büyük oranda mümkündür”

İntiharı önleme konusunda şahsın en büyük etkeninin kendisi olduğunu vurgulayan Kula İlçe Sağlık Müdür vekili Dr. Sezgin Güleç, “Toplumun bir üyesi olarak, çocuk olarak, ebeveyn olarak, arkadaş olarak, meslektaş olarak veya komşu olarak kişilerin hayatında bir fark yaratabilirsiniz. İntihar davranışını önlemek için her gün yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin her fırsatta konuyla ilgili farkındalığı arttırabilir, intihar nedenleri ve intihar amaçlı uyarı işaretleri hakkında kendinizi ve başkalarını eğitebilir, çevrenizde sıkıntı yaşayanlara şefkat gösterebilir, yine kendi çevrenizdeki kişilerin intihar, intihar davranışı ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili ön yargılarını onlara fark ettirebilir, kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz” dedi.

“Yargılamadan dinlemek fark oluşturur”

İntiharı önleme konusunda da bilgiler veren Güleç; “Eğer bir kişinin intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız bunu kişiyle konuşmaktan korkmayın. Yargılamadan, sevecen ve basit bir biçimde kendine zarar verme düşüncesi olup olmadığını sorun. İntihar girişiminde bulunmuş kişiler genellikle ölmek istemediklerini bunun yerine birinin kendilerine müdahalede bulunup onları durdurmasını istediklerini belirtirler. Çoğu, umutsuzluklarını hisseden ve onlara iyi olup olmadığını soran birilerini aradığını söyler. Nazik bir söz söylemek ve yargılamadan dinlemek fark yaratabilir” ifadelerini kullandı.

“Bir araya gelmek intiharı önlemek için çok önemlidir”

İntiharı önlemek için, kişinin sevdikleri ile bir araya gelmesi konusunun da oldukça önemli olduğunu kaydeden Güleç, “İntiharı önleme çalışmaları önemlidir ve işe yaramaktadır. Bu çalışmaların sürdürülebilir olması etkisini artırabilir. İntiharı önleme çalışmaları sadece sıkıntıdaki kişileri değil, o kişinin sevdiklerini, içinde bulunduğu çevreyi ve bir bütün olarak toplumu etkileyebilir. İntiharı önlemek birçok kişinin çabasını gerektirir. Aile, arkadaş, iş arkadaşları, topluluk üyeleri, eğitimciler, dini liderler, sağlık profesyonelleri, politik yetkililer ve hükümetler bu çalışmaların içinde yer alır. İntiharı önleme çalışmaları, birey, sistem ve topluluklar düzeyinde çalışmaları kapsayan bütünleştirici stratejiler gerektirir. Araştırmalar, intiharı önleme çabalarının çok boyutlu ve çoklu müdahaleler içermeleri halinde çok daha etkili olacağını göstermektedir. İntihar davranışını kamusal olarak önleme konusundaki ortak amaca ulaşmak için kurumsal olarak ve toplumun bir üyesi olarak işbirliği içinde çalışmalıyız” dedi.