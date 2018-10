Dünya Kız Çocukları Gününde renkli görüntüler

Yunusemre ilçesinde bulunan Yağcılar Nebahat Mahallesi Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda KADEM Manisa İl Temsilciliği ve Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Genç KADEM Topluluğu işbirliğiyle 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Programa Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi de destek verdi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de programa katılırken Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi. Programda öğrenciler büyükleri eşliğinde doyasıya eğlenirken, geleneksel çocuk oyunları oynandı, üniversite öğrencileri tarafından yüzleri boyandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri de akrobatik gösterileriyle programa renk kattı.

KADEM Manisa İl Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, “Dünya Kız Çocukları Günü, dünyanın her yerinde kız çocuklarının karşılaştığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunları konusunda kamuoyunun farkındalığının arttırılması amacıyla her yıl 11 Ekim tarihinde kutlandığını söyledi. Atman, “Dünya üzerinde bütün kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenebilmesi ve insan haklarının tümünden faydalanabilmelerini sağlamak ve bu anlayışın olabildiğince dünyanın her yanına ulaşabilmesini mümkün kılmak amacıyla, Türkiye, Kanada ve Peru'nun ortak girişimiyle Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından 11 Ekim, ‘Dünya Kız Çocukları Günü' olarak ilan edilmiştir” dedi.

Çocuklarla bir araya gelmek için böyle bir program gerçekleştirdiklerini kaydeden Atman, “Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlamak ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, dışlanma ve şiddetten arındırılmış bir dünya oluşturmak hedefiyle küresel çapta yürütülen gayretlerin içerisinde yer almak ve kız çocuklarının yaşam standartlarının yükseltilmesi, güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla program hazırladık. Kız çocuklarımız kıymetlimiz. Çünkü globalleşen dünyada biz toplumsal cinsiyet eşitliğinin her anlamda kabul görmesi için uğraşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabul görmesi, şiddet, cinsel ayrımcılık, yoksulluk gibi negatif etmenler bakımından kız çocuklarının daha az yıpranmasına sebep olabilecek bir durum. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Ama bu gayretlerin anlamlı olabilmesi için farkındalığın artırılması gerekiyor. Biz bugün bu amaçla okulumuzda çocuklarımızla bir araya geldik. Bizim derdimiz kızları üstün kılmak değil veya kadın cinsiyetini öne çıkarmak değil. Kadın ve Demokrasi Derneği olarak insandan yanayız. İnsanın eşit olduğunu her seferinde ifade ediyoruz. Fakat kız çocuklarının süregelen bir adım geride durma algısını yırtmak için uğraşıyoruz. Bunun için 11 Ekim'i fırsat bildik. Refah içinde, huzurlu ve dayanıklı toplumların inşası için kız çocuklarının güçlenmesini önemsiyoruz. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar için çalışmaya devam. Programa katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.