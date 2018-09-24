Dünya şampiyonu Kamal'a görkemli karşılama

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran Kerem Kamal, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenle karşılandı. İl Müdürü Yunus Öztürk, büyük başarı elde ederek, büyük gurur yaşatan genç güreşçiye altın takdim etti.

Kurum binası önünde alkışlarla karşılanan dünya şampiyonu Kerem Kamal, şampiyonluk sevincini antrenörleri ve sevenleriyle paylaştı. Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, düzenlenen karşılama töreninde, Kamal ile kurum antrenörü Süleyman Güngör'e çiçek takdim etti. Başarılı sporcuyu ve antrenörünü ödüllendiren Öztürk, yaptığı açıklamada, "İl müdürlüğümüz bünyesinde güreşe ilk adımını atan Kerem kardeşimiz, genç yaşında rekorları alt üst etti. Bu yaş kategorisinde uluslararası alanda onlarca madalya elde etmek kolay bir iş değil. Başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ortaya koyarak, Slovakya'da rakiplerini farklı skorlarla yendi ve bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Kerem'le ne kadar gurur duysak azdır. Kerem'in daha büyük başarıları elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü onda bu potansiyel fazlasıyla var. Darısı 2020 Olimpiyatları'na!" dedi. Öztürk ayrıca Kerem'e emek veren Akhisar Belediyespor olmak üzere herkese teşekkür etti.

Başarılı sporcu Kerem Kamal ise, "Böyle bir karşılamadan dolayı çok duygulandım. Karşılama ile medyaya yansıyan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Normalde ayın 24'ünde Manisa'ya gelecektim. Ama bir gün erken geldim. Hocam dışında kimseye de bilgi veremedim. Bir art niyet yoktur. Beni okullarda yetenek taramasında keşfeden il müdürümüz Yunus Öztürk ve Süleyman Güngör hocamdır. Müdürümüz, müsabakalar sonrasında beni arayıp tebrik etti. Ortada bir başarı varsa bu ekip işiyle olmuştur. Başta Gençlik Spor Bakanlığımıza olmak üzere Güreş Federasyonumuz, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Akhisar Belediyespor Kulübü'ne ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kerem'in antrenörü Süleyman Güngör de, "Kerem, minikler, yıldızlar ve gençlerde dünyanın en iyisi oldu. 2019 yılında büyüklerde Dünya Şampiyonası'na gidecek. Önümüzdeki yıl bu alanda elde edeceği dereceler, 2020 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyatları'na gitme adına puanlama niteliği taşıyacak. İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e bize böylesine özel bir karşılama töreni hazırladığı için çok teşekkür ediyorum. Kerem'in karşılanmadığı iddialarıyla ilgili kesinlikle bir art niyet aranmasın. Kerem'in geliş tarihi ile ilgili değişiklik olduğu için kendisi Manisa'ya vardığında beni aradı. Gelişi sürpriz oldu. Bu yüzden gelişiyle ilgili kimseye haber veremedim. İl müdürümüz zaten müsabakalar esnasında ve sonrasında sık sık arayarak benden bilgi aldı. Kendisinin yakın ilgisinden dolayı çok mutlu olduk" dedi.