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20 Haziran 2017 15:15

Dünyaca ünlü Hafızdan unutulmaz Kur’an ziyafeti

Dünya Kur’an-ı Kerim güzel okuma birincisi Hafız Abdurrahman Sadien, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yüzlerce vatandaşa unutamayacağı bir Kur’an ziyafeti yaşattı.

Dünyaca ünlü Hafızdan unutulmaz Kur’an ziyafeti

20 Haziran 2017 15:15


Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri’nin konuğu Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Hafız Abdurrahman Sadien oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Kur’an ziyafetine, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ali Özyiğit, Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güney Afrikalı ünlü hafız, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenlere unutulmaz bir ziyafet sundu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan ve davudi sesiyle Kur’ân okuyan Sadien, hem kulakların hem de kalplerin pasını sildi. Kuran ziyafetinin ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hafız Sadien’ e çiçek takdim etti.




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