Duraklar yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinin duraklarını yenilemeye başladı. Çalışmaların devam ettiğini belirten Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, il genelindeki 2 bin 700 durağın büyük bir kısmının yenilendiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Mahallesinin kapalı duraklarını yeniliyor. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince montajı yapılan durakların önünde parklanmanın yaşanmaması için trafik işaret ve işaretçileri de belirleniyor. Durakların yenilenmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Manisa il genelinde 2 bin 700 durak var. Bu durakların büyük bir kısmını yeniledik. Açık duraklar, kapalı duraklar ve akıllı duraklarda gerekli olan çalışmalar yürütülüyor. Ekiplerimiz Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesindeki durak yenilemelerine yoğunlaştı. Vatandaşlarımızın faydasına olacak bu faaliyetleri sürdüreceğiz” dedi.